Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde küçükbaş hayvanların sağlık kontrolleri yapılarak kulak küpesi takıldı.

Pınarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı görevli personel, hayvan hastalıklarıyla ile mücadele çalışması çerçevesinde ilçe genelinde küçükbaş hayvanların genel sağlık durumlarını kontrol etti. Kontrollerde, hayvanların genel sağlık durumları, aşılama kayıtları ve hastalık geçmişleri titizlikle değerlendirildi.

Ekipler, hayvan işletmelerinde bulunan kuzu ve oğlakların küpe takma işlemlerini de yaptı. Kontroller kapsamında işletme sahiplerine, hayvanların bakımı ve beslenmesi konusunda önemli bilgiler aktarıldı.

Besiciler, hayvanlarının sağlığı için özverili çalışmaları için ekiplere teşekkür ederken, Pınarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelindeki sağlık taramalarına devam edecekleri bildirildi.