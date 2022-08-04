İçme ve kullanma suyu deposu ile terfi hattının 120 takvim gününde tamamlanmasının planlandığı belirtildi.

Çayırovalı Yaşar Efe Altıntaş Boksta Türkiye 2.si oldu

Çayırovalı Yaşar Efe Altıntaş Boksta Türkiye 2.si oldu

Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, ilçede yapımına başlanan içme ve kullanma suyu deposunda incelemelerde bulundu.

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