Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan ve uzun süre atıl durumda kalan Pınarbaşı Yüzme Havuzları’nda başlatılan çalışmalar aralıksız devam ederken, FINA standartlarında uygun tasarlanan yarı olimpik yüzme havuzu bölgede yükselmeye devam ediyor.

Efeler’in Zafer Mahallesi sınırları içinde bulunan Pınarbaşı mevkiinde 1950’li yıllarda yapılan ve uzun süre kullanıldıktan sonra yaklaşık 15 yıldır atıl vaziyette olan yüzme havuzunun yeniden hizmete kazandırılması için başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yatırım programına alınan Pınarbaşı Açık ve Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu projesi kapsamında başlatılan İnşaat çalışmaları hız kazanırken, havuzun en kısa sürede tamamlanarak, hizmete sunulması hedefleniyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu ise yetkililerden inşaat süreci ile ilgli bilgi aldı.

2 bin 902 metrekare inşaat alanlı Açık ve Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, bodrum, zemin ve +1 kattan oluşacak. İki katlı tasarımı bulunan tesisin üst katında 350, alt katında ise 150 kişilik tribün bulunacak. Sporun yanı sıra sosyal etkileşimi de ön planda tutan tesiste toplantı odası, bireysel antrenman salonu, kafeterya, hakem odaları ve modern soyunma odaları gibi birçok donanım bulunacak. Ayrıca havuz FINA standartlarına da uygun olacak.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Pınarbaşı mevkiinde yapımına başlanan açık ve kapalı yarı olimpik yüzme havuzları, şehrin spor alt yapısını güçlendirecek ve bölgeye önemli bir katkı sağlayacak. Hızla devam eden inşaat çalışmalarıyla birlikte, yakın zamanda tamamlanması planlanan bu modern tesislerin, bölgedeki spor faaliyetlerine önemli bir ivme kazandırması bekleniyor. Yüzme havuzlarının tamamlanmasının ardından, Gençlik ve Spor Bakanlığı projeleri kapsamında yüzme eğitimleri verilecek ve genç sporcuların gelişimi için önemli bir fırsat sunulacak. Ayrıca bu tesisler, yerel ve ulusal düzeydeki yüzme etkinliklerine ev sahipliği önemli bir merkez haline gelecek” ifadeleri yer aldı.