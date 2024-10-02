Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan ve uzun süre atıl durumda kalan Pınarbaşı Yüzme Havuzları’nda başlatılan çalışmalar aralıksız devam ederken, FINA standartlarında uygun tasarlanan yarı olimpik yüzme havuzu yükselmeye devam ediyor.

Efeler’in Zafer Mahallesi sınırları içinde bulunan Pınarbaşı mevkiinde 1950’li yıllarda yapılan ve uzun süre kullanıldıktan sonra yaklaşık 15 yıldır atıl vaziyette olan yüzme havuzunun yeniden hizmete kazandırılması için başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yatırım programına alınan Pınarbaşı Açık ve Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu projesinde Anıtlar Kurulu ve belediyeler yönündeki sorunların çözülmesiyle başlatılan yıkım ve sondaj çalışmalarının ardından başlanılan yapım işi hız kesmeden devam ediyor. İnşaat çalışmaları hız kazanırken, havuzun en kısa sürede tamamlanarak, hizmete sunulması hedefleniyor.

2 bin 902 metrekare inşaat alanlı Açık ve Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, bodrum, zemin ve +1 kattan oluşacak. İki katlı tasarımı bulunan tesisin üst katında 350, alt katında ise 150 kişilik tribün bulunacak. Sporun yanı sıra sosyal etkileşimi de ön planda tutan tesiste toplantı odası, bireysel antrenman salonu, kafeterya, hakem odaları ve modern soyunma odaları gibi birçok donanım bulunacak. Ayrıca havuz FINA standartlarına da uygun olacak.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Aydın’ın Efeler ilçesi Pınarbaşı mevkiinde yapımına başlanan Açık ve Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu inşaatı hız kesmeden devam ediyor. FINA standartlarına uygun olarak tasarlanan havuz, bölgenin spor altyapısını güçlendirirken, yüzme sporunun gelişimine de önemli katkılar sağlayacak. Pınarbaşı’nda yapımı süren yarı olimpik yüzme havuzumuz, gençlerimize modern ve donanımlı bir spor alanı kazandıracak. Yüzme sporunun yaygınlaşması ve yeni nesil sporcuların yetişmesi için bu projenin büyük bir öneme sahip olduğunu düşünüyoruz” ifadeleri yer aldı.