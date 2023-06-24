Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan ve uzun süredir atıl durumda olan Pınarbaşı Yüzme Havuzları için hazırlanan proje, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından onaylanmasının ardından ihaleye çıktı.

Efeler’in Zafer Mahallesi sınırları içinde bulunan Pınarbaşı mevkiinde 1950’li yıllarda yapılan ve uzun süre kullanıldıktan sonra yaklaşık 15 yıldır atıl vaziyette olan yarı olimpik yüzme havuzlarının bakımsızlıktan viraneye dönmesi görenleri üzerken, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yatırım programına alınan bölge için proje çalışması tamamlandı. Anıtlar Kurulu ve belediyeler yönündeki sorunların çözülmesinin ardından, tesiste yıkım ve sondaj çalışmaları da tamamlanırken, hazırlanan proje ise Gençlik ve Spor Bakanlığı onayının ardından ihaleye çıktı. İhalenin gerçekleştirilmesinin ardından eski tesisin Yarı Olimpik Yüzme Havuzu olarak yeniden faaliyete geçmesi bekleniyor.

Açık ihale usulü ile ihale edilecek olan yarı olimpik havuzun, yer tesliminden itibaren 350 takvim gününde tamamlanması bekleniyor. 2 bin 902 metrekare inşaat alanlı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, bodrum, zemin ve +1 kattan oluşacak. Askıya çıkarılan ihalede son teklif verme tarihi ise 21 Temmuz 2023 saat 10.00 olarak belirlendi.