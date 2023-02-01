Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan ve uzun süredir atıl durumda olan Pınarbaşı Yüzme Havuzları için hazırlanan proje Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından onaylanmak için gün sayıyor.

Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan ve uzun süredir atıl durumda olan Pınarbaşı Yüzme Havuzları için hazırlanan proje Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından onaylanmak için gün sayıyor.

Efeler’in Zafer Mahallesi sınırları içinde bulunan Pınarbaşı mevkiinde 1950’li yıllarda yapılan ve uzun süre kullanıldıktan sonra yaklaşık 15 yıldır atıl vaziyette olan yarı olimpik yüzme havuzlarının bakımsızlıktan viraneye dönmesi görenleri üzerken, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yatırım programına alınan bölge için proje çalışması tamamlandı. Anıtlar Kurulu ve belediyeler yönündeki sorunların çözülmesinin ardından, tesiste yıkım ve sondaj çalışmaları tamamlanırken, hazırlanan proje ise Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından onaylanmayı bekliyor. Bakanlık onayının ardından eski tesisin Yarı Olimpik Yüzme Havuzu olarak yeniden faaliyete geçmesi bekleniyor.

Projenin hazır olduğunu ifade eden Ayın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu; “Pınarbaşı yüzme havuzunun projesi hazır. Anıtlar kurulu ve belediye yönünden sorunlar çözüldü. Şu anda bakanlıkta proje onayda. Proje geldikten sonra Şubat ayındaki yeni fiyatları ile birlikte inşallah oranın da ihalesine çıkacağız. Şu ana kadar bizim olacak dediğimiz ve söz verdiğimiz hiç bir projeden vazgeçilmiş değil. Hatta artıları olacak. Yarı olimpik yüzme havuzunun da tamamlanması ile birlikte tesisimiz Pınarbaşı’na marka değer olacak” dedi.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Aydın ili Efeler ilçesi Pınarbaşı Mahallesi’nde atıl durumda bulunan yüzme havuzunun yerine Yarı Olimpik Yüzme Havuzu yapılabilmesi için ihaleye esas projelerin zemin etüdü geoteknik rapor plankote ve vaziyet planının ve ihaleye esas maliyetin hazırlanması işinin sözleşmesi 08.06.2022 tarihinde imzalanmıştır. Projemiz, 24.08.2022 tarihinde Aydın Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu toplantısında görüşülmüş olup, yıkım kararı ve gözlemsel sondaj yapımı kararı alınmıştır. Yıkım işlemi gerçekleştirilmiştir. Sondaj çalışmaları tamamlanmış olup, yüklenici firma proje çalışmalarına devam edecektir. Projenin kontrol işlemi Bakanlığımız Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olup, projenin Bakanlık tarafından onaylanmasına müteakip Aydın Valiliği’ne teslim edilecektir” ifadelerine yer verildi.