Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle yapımı sürdürülen Pınarbaşı Yarı Olimpik Kapalı ve Açık Yüzme Havuzu, büyük ölçüde tamamlandı. Projenin en kısa sürede tamamlanarak Aydınlı gençler ve çocukların kullanımına sunulması hedefleniyor.

Modern tesis, beş kulvarlı yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, beş kulvarlı yarı olimpik açık yüzme havuzu ve çocuk yüzme havuzu gibi farklı yaş gruplarına uygun seçenekler sunuyor. Yüzme sporuyla ilgilenen herkesin keyifle vakit geçirebileceği tesiste, soyunma odaları, kafeterya ve sosyal alanlar gibi ihtiyaçlara cevap veren detaylar da bulunuyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, gençleri ve çocukları spora teşvik edecek bu projenin kısa sürede tamamlanması için çalışmalara hızla devam ediyor. Tesis, yalnızca bir yüzme havuzu değil, aynı zamanda sosyal etkileşim alanı olarak da ile değer katacak.