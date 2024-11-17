Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yoğun çabalarıyla kentin 16 ilçesi bir bir doğalgazla buluşurken, 18 Kasım Pazartesi günü Pınarbaşı ve Sarız ilçelerine de doğalgaz verilmeye başlanacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki ulaşım, altyapı ve diğer pek çok alanda yatırımlarını sürdürürken, doğalgaz hizmeti de en uzak noktalara kadar ulaşmaya devam ediyor. Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinde başlatılacak doğalgaz hizmeti, bu iki ilçenin de modern altyapıya kavuşmasının simgesi olacak. Kayserigaz, 2003 yılından bu yana Kayseri merkez de dâhil olmak üzere 700 bini aşkın aboneye doğalgaz sağlarken, Başkan Büyükkılıç’ın gayretleri ile Pınarbaşı ve Sarız ilçeleri de bu hizmete dâhil ediliyor. Pınarbaşı ve Sarız ilçeleri için doğalgaz altyapı çalışmaları, 10 Aralık 2023 tarihinde başlamıştı. Aradan bir yıl bile geçmeden, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, verdiği sözü tutarak, iki ilçede de doğalgaz ateşini yakacak.

Büyükşehir Belediyesi tarafından doğalgaz verme töreni, 18 Kasım Pazartesi günü Pınarbaşı İlçe Meydanı’nda saat 12.30’da başlayacak. Aynı gün Sarız İlçe Meydanı’nda ise tören saat 14.30’da gerçekleştirilecek. Bu törenlerle birlikte, Kayseri’nin daha fazla ilçesi doğalgazla buluşmuş olacak.