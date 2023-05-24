AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Av. M. Faruk Pınarbaşı, gece gündüz sahada halka 28 Mayıs seçimlerinin önemini anlatmaya devam ediyor. Pınarbaşı, sabahın ilk ışıklarından gecenin geç saatlerine kadar gerek halk toplantıları gerekse hane hane ziyaretlerle seçimlerin önemini anlatıyor.

Birecik İlçesindeki iki dönem belediye başkanlığı yapan, son seçimlerde başkanlığa aday olmayan ancak, elde edilen başarıda önemli pay sahibi olan Av. M. Faruk Pınarbaşı, gittiği her yerde sevgi gösterileriyle karşılanıyor. Oturan değil koşan, susan değil konuşan vekil olarak, halka hizmet vereceğini anlatan Pınarbaşı, 28 Mayıs’ta rekor oy patlamasıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin 13’ncü Cumhurbaşkanının dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan olacağını belirterek, “Halkımız, 14 Mayıs seçimlerinde 323 milletvekili ile meclis çoğunluğunu verdi. Cumhurbaşkanlığında da yüzde 49,5 oy oranıyla Cumhurbaşkanımıza olan sevgisini gösterdi. Yeter mi? yetmez. Halkımız 28 Mayıs’ta da kıymetli Cumhurbaşkanımız için sandıkları patlatacak” dedi.

Türkiye Yüzyılı’nı anlatıyor

Seçim bölgesi Birecik ve Halfeti başta olmak üzere merkezden en ücra mahallelere kadar karış karış gezen Pınarbaşı, şunları kaydetti:

“28 Mayıs’ta başlayacak Türkiye Yüzyılı; gençlerimizin, kadınlarımızın, çocuklarımızın, esnafımızın, memurumuzun, işçimizin kısaca tüm halkımızın yüzyılı olacak. Son 20 yılda Türkiye’nin nereden nereye geldiğinin halkımız farkında. Bundan dolayıdır ki; kara propagandadan medet umanlara halkımız prim vermiyor. Bu iktidar bu kadar güçlü olmasaydı, pandemi gibi bir çağın vebası, Rusya-Ukrayna savaşı, yüzyılın afeti, sel felaketleri gibi onca krizin altından başarıyla kalkabilir miydi? Düşünün ki; yaşadığımız son afet Almanya’nın yüzölçümü kadar bir alanda etkili oldu. Deprem felaketinde devletimiz hızlıca aksiyon alıp, yapılabileceklerin en iyisini yaptı. En iyisini yapmasaydı 11 deprem bölgesinden 10’unda bu başarı elde edilebilir miydi? Vatandaşımız artık kandırılamıyor.”

Birecik ve Halfeti için ortak projeler

Milletvekili, Av. M. Faruk Pınarbaşı, Türkiye’nin geleceğinin aydınlık olduğuna vurgu yaparak, “Türkiye artık büyük devlettir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aramıza fitne sokmak isteyenlere müsaade etmeyeceğiz. Bütün gücümüzle bugüne kadar verilen hizmetleri yeni dönemde vizyoner projelerle taçlandıracağız. 4 yıl belediye başkanlığı yaptım Birecik benim için neyse Halfeti de öyle. Bu iki güzel ilçemizi bütünleştiren ortak projelerle her iki ilçemizi birlikte kalkındırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Pınarbaşı, 14 Mayıs’taki seçim öncesinde halka korku salmaya çalışanların bunun tam tersi yaşanan demokrasi şöleninden yüzlerinin kızarması gerektiğini belirterek, “Şükürler olsun ki; bir tek vatandaşımızın burnu bile kanamadı. Ne yaparlarsa yapsınlar halkımızı kandıramadılar, kandıramayacaklar. Milletimiz vizyon sahibi olanı da yönetebileni de yönetemeyeni de çok iyi ayırt edebilecek zekaya sahiptir” ifadelerine yer verdi.

“13. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Yüzyılı şimdiden devletimize, milletimize ve partimize hayırlı uğurlu olsun” diyen Milletvekili Pınarbaşı, gittiği her yerde halka başarının rehavetine kapılmadan 28 Mayıs’ta mutlaka sandık başında olmalarını istedi. Pınarbaşı, kendisinin de seçim yasaklarının başlayacağı son dakikaya kadar sahada olacağını sözlerine ekledi.