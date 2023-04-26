Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği “Nilüfer’de Kadın Hayata Yakın” etkinliğine konuk olan Pınar Öğünç, Beterotu adlı kitabı üzerine Nilüferli kadınlarla söyleşti. 900 kadının katıldığı söyleşide Öğünç, “Kendi hikâyenizi değiştirmeye çalışmak, sizi başka insan yapar” dedi.

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’nün 2010 yılından bu yana düzenlediği Nilüfer’de Kadın Hayata Yakın buluşmaları, pandemi nedeniyle verilen aradan sonra Nilüferli kadınları değerli yazarlarla bir araya getirmeye devam ediyor. Kadınları; Nilüfer Belediyesi tarafından kendilerine armağan edilen kitapların yazarlarıyla buluşturan Kadın Hayata Yakın etkinliğine, bir süredir yeni kitabı için çalışmalarını Nilüfer Belediyesi’nin Misi Yazıevi’nde sürdüren Pınar Öğünç konuk oldu. Pınar Öğünç, Atlas, Çalı, Tahtalı, Gölyazı, Altınşehir, İhsaniye gibi 30 mahalleden 900 kadının katıldığı söyleşide, kadınların hayallerinin görünmez kılındığı düzene isyan eden yaşam öykülerinin yer aldığı “Beterotu” adlı kitabı üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürü Şafak Baba Pala’nın “Beterotu” kitabından iktibaslar yaparak yön verdiği söyleşide Pınar Öğünç, kadınların daha önceden okudukları kitaba ilişkin sorularına da yanıt verdi.

Çocuk yaşlardan itibaren hikâyelerle yaşayan biri olduğunu söyleyen Pınar Öğünç, içine kapanık, yalnız bir çocukken kitaplarla tanıştığını ve kitapların kendisine çok iyi geldiğini belirtti.

Yaşanılan çağın, aşk, sevgi, nefret, doğayla ilişki gibi temel duyguları nasıl etkilediğini çokça düşündüğünü ifade eden Pınar Öğünç, “Örneğin, ‘Ferhat ile Şirin aşkı bugün olsa nasıl olurdu?’ diye düşünüyorum. Yazar olarak yazmak istediğim hikâyeler bu şekilde oluyor. Bizim bir ömrümüz var. Ömrümüzde neyi isteyerek yaşadığımız çok önemli. Birbirimize dokunarak, iyi gelerek korumak istediğimiz ve bunun gücüne inandığımız bir dünyadan söz ediyorum. Belki düzeni değiştirmeye gücümüz yetmez ama değiştirmek isteyen kadının bakışı, başka türlü olur. Kendi hikâyenizin sahibi olmaya ve onu değiştirmeye çalışmak için her zaman gücünüz yetmez. Ben, o kadınları anlatmaya çalışıyorum. Her zaman başarılı olmak zorunda değiliz. Onu istemek, o arzuyu hayatınıza yaymak bizi başka insanlar yapar” şeklinde konuştu.

Söyleşinin sonunda Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çınar, Pınar Öğünç ve Şafak Baba Pala’ya teşekkür etti. Öğünç, söyleşiye katılan kadınlar için Beterotu kitabını imzaladı ardından da kadınlarla birlikte kahvaltı yaptı.