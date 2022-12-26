Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, 6. hafta erteleme maçında Gaziantep Basketbol’u yarın İzmir’de konuk edecek.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, 6. hafta erteleme maçında Gaziantep Basketbol’u yarın İzmir’de konuk edecek.

Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde yarın Gaziantep Basketbol’u Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda konuk edecek. Zorlu mücadele saat 20.00’de başlayacak. Kaf-Kaf, Gaziantep’i hatasız geçerek ligde arka arkaya 6. maçından da galibiyetle ayrılmak ve zirveye daha da yaklaşmak istiyor.