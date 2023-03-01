Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, İzmir temsilcisi Pınar Karşıyaka’ya salon ve seyirci olayları nedeniyle toplam 42 bin 500 TL ceza kesti.

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, İzmir temsilcisi Pınar Karşıyaka’ya salon ve seyirci olayları nedeniyle toplam 42 bin 500 TL ceza kesti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka’ya, 4 Şubat Cumartesi günü İzmir’de oynanan Beşiktaş maçında yaşanan olaylar nedeniyle ceza yağdı. Yeşil-kırmızlı ekibe, salon ve seyirci olayları nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/1. ve 38/2. maddeleri gereğince 30 bin TL, Salon Standartları ve Güvenlik Talimatı’nın 33/4. maddesine aykırı biçimde merdivenlerin boş bırakılmaması nedeniyle talimatın 34. ve 17. maddeleri gereğince 12 bin 500 TL ceza verdi. Böylece Kaf-Kaf, toplamda 42 bin 500 TL ceza almış oldu.