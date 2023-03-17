Şubat ayında oynanan Beşiktaş müsabakasında 42 bin 500 TL ceza yiyen Pınar Karşıyaka, 13 Mart Pazartesi günü oynanan Fenerbahçe karşılaşmasındaki yaşanan olaylar nedeniyle de 90 bin 625 TL ceza aldı. Kaf Kaf, böylece yaklaşık 40 gün içinde çıkan ceza faturası 133 bin 125 TL oldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka’ya Fenerbahçe Beko maçında yaşanan tribün olayları nedeniyle toplamda 90 bin 625 TL ceza verildi. Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu (TBFDK) tarafından açıklanan cezalarda, taraftarların sebebiyet verdiği çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 60 bin TL, bu tezahüratlardan dolayı salonda anons yapılmasına gerek duyulduğu için 15 bin TL, merdiven araları boş bırakılmadığı için ise 15 bin 625 TL para cezasına çarptırıldı. Böylece Kaf-Kaf’ın Fenerbahçe Beko karşılaşması toplamda 90 bin 625 TL ile cezalandırıldı.

Öte yandan Pınar Karşıyaka, 4 Şubat Cumartesi günü oynanan Beşiktaş maçında yaşanan tribün olayları nedeniyle 42.500 TL para cezasına çarptırılmıştı.