Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 13. hafta maçında Pınar Karşıyaka, Bahçeşehir Koleji’ne konuk oldu. İzmir temsilcisi, sahadan 78-73’lük skorla mağlup olarak ayrıldı. Böylece yeşil-kırmızılıların 6 maçlık galibiyet serisi son bulmuş oldu.

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 13. hafta maçında Pınar Karşıyaka, Bahçeşehir Koleji’ne konuk oldu. İzmir temsilcisi, sahadan 78-73’lük skorla mağlup olarak ayrıldı. Böylece yeşil-kırmızılıların 6 maçlık galibiyet serisi son bulmuş oldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 13. hafta maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Bahçeşehir Koleji ile karşı karşıya geldi. İzmir temsilcisi, İstanbul’a ligdeki 6 maçlık galibiyet serisini 7 maça çıkarmak için gitti. Karşılaşma zaman zaman Kaf-Kaf’ın istediği gibi gitse de son bölümlerde rakibinin üstünlüğü skora yansıyınca yeşil-kırmızılılar, sahadan 78-73’lük skorla mağlup olarak ayrıldı. Böylece Pınar Karşıyaka, 6 maçlık galibiyet serisini Bahçeşehir Koleji müsabakasında sonlandırmış oldu. Öte yandan Kaf-Kaf, ligdeki 4. yenilgisini aldı.