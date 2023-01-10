Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi Play-In Turu rövanş karşılaşmasında İspanyol temsilcisi UCAM Murcia’yı yarın konuk edecek.

Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi Play-In Turu rövanş karşılaşmasında İspanyol temsilcisi UCAM Murcia’yı yarın konuk edecek.

FIBA Şampiyonlar Ligi’nde yer aldığı B Grubu’nu 3. sırada tamamlayan ve Play-In’e kalma hakkı elde eden Pınar Karşıyaka, A Grubu’nu 2. sırada bitiren İspanyol temsilcisi UCAM Murcia ile eşleşmişti. Bu zorlu eşleşmenin ilk maçı İspanya’da oynanmış ve yeşil-kırmızılılar karşılaşmayı 97-92 kaybetmişti.

Kaf-Kaf, rövanş mücadelesinde yarın Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda, UCAM Murcia’yı ağırlayacak ve zorlu müsabaka saat 20.00’de başlayacak. Yeşil-kırmızılılar kazanırsa tur, İspanya’daki 3. maça uzayacak, kaybedilmesi durumunda ise Pınar Karşıyaka, Avrupa’ya veda edecek.