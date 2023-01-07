Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde yarın Onvo Büyükçekmece Basketbol’u konuk edecek.

Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde yarın Onvo Büyükçekmece Basketbol’u konuk edecek.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde yer alan Pınar Karşıyaka, geçtiğimiz hafta Bahçeşehir’e kaybederek ligdeki 6 maçlık galibiyet serisi son bulmuştu. Yeşil-kırmızılı ekip, deplasmanda alınan bu mağlubiyeti taraftarına unutturmak için zihinsel ve fiziksel olarak yoğun bir hafta geçirdi. Kaf-Kaf, yarın saat 13.00’te Onvo Büyükçekmece Basketbol’u, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda konuk edecek. Pınar Karşıyaka, 9 galibiyet 4 mağlubiyet ile 5’inci sırada yer alırken, Onvo Büyükçekmece Basketbol ise 4 galibiyet 9 mağlubiyet ile 14’üncü sırada bulunuyor.