Pınar Karşıyaka forması giyen Errick McCollum, bu sezon şimdiye kadar attığı 334 sayı ile Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde en fazla skor üreten oyuncu konumunda bulunuyor.

Pınar Karşıyaka forması giyen Errick McCollum, bu sezon şimdiye kadar attığı 334 sayı ile Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde en fazla skor üreten oyuncu konumunda bulunuyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde Pınar Karşıyaka forması giyen ve oyun kurucu rolünde oynayan Errick McCollum, bu sezon ligde 15 karşılaşmada sahaya çıktı. ABD’li oyuncu bu süreçte toplam 334 sayı üreterek Basketbol Süper Ligi’nin en skorer oyuncusu olmayı başarırken bunun yanında da 69 asiste imza attı. McCollum, daha önce Türkiye’de Galatasaray ve A.Efes formalarını da giymişti.