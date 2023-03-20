Erick McCollum, bu sezon Basketbol Süper Ligi’nde kaydettiği 425 sayı ile bu alanda zirvede yer alıyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka’da forma giyen Erick McCollum, gösterdiği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. Amerikalı oyuncu, yeşil-kırmızılı formayla bu sezon 21 maça çıktı ve toplam 425 sayı üretti. Böylece 35 yaşındaki oyuncu, Basketbol Süper Ligi’nde şu ana kadar en fazla sayı atan basketbolcu konumunda bulunuyor. Tecrübeli sporcu, bu sayıların 165’ini üçlük atışından, 156’sını ikilik ve 104’ünü ise serbest atıştan kaydetti. McCollum’u ise 406 sayı ile Frutti Extra Bursaspor forması giyen Onuralp Bitim takip ediyor.