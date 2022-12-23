Pınar Karşıyaka’nın Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında Frutti Extra Bursaspor ve 6. hafta erteleme maçı olan Gaziantep Basketbol karşılaşmasının biletlerinden birer tam bilet alana bir öğrenci biletinin hediye olacağını duyurdu.

Pınar Karşıyaka’nın Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında Frutti Extra Bursaspor ve 6. hafta erteleme maçı olan Gaziantep Basketbol karşılaşmasının biletlerinden birer tam bilet alana bir öğrenci biletinin hediye olacağını duyurdu.

Pınar Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında konuk edeceği Frutti Extra Bursaspor ve 6. hafta erteleme maçında ağırlayacağı Gaziantep Basketbol müsabakalarının biletleri hakkında bir kampanya başlattı. Bursaspor ve Gaziantep Basketbol mücadelelerine birer tam maç bileti alan taraftarlara bir öğrenci bileti hediye edilecek. Ücretsiz öğrenci biletinin alınabilmesi için her iki maçın tam biletlerinin aynı anda alınması gerekmekte. Her iki maç içinde tam biletler bugün 15.00’ten itibaren tüm KSK Store’larda, VIP biletler sadece Mavibahçe KSK Store’da, öğrenci biletleri ise maç günleri maçtan iki saat önce başlayacak şekilde sadece gişede satışa sunulacak.

Karşılaşmaların bilet fiyatları şu şekilde:

VIP: 250-300 TL

Tam: 70 TL

Öğrenci: 40 TL