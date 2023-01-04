Pınar Karşıyaka forması giyen Braian Angola, FIBA Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Murcia’ya 41 sayı atarak kariyer rekorunu kırdı.

Pınar Karşıyaka forması giyen Braian Angola, FIBA Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Murcia’ya 41 sayı atarak kariyer rekorunu kırdı.

FIBA Şampiyonlar Ligi’nde Türkiye’yi temsil eden Pınar Karşıyaka, UCAM Murcia ile İspanya’da karşı karşıya geldi ve sahadan 97-92 mağlup ayrıldı. Yeşil-kırmızılı ekipte, Braian Angola 41 sayı atarak kariyer rekorunu kırmış oldu. 28 yaşındaki basketbolcu, Kasım 2022’de Galatasaray ile yollarını ayırıp İzmir ekibinin yolunu tutmuştu.