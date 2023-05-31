Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Bursaspor’u 76-92’lik skorla mağlup ederek seriyi 2-0’a getirdi ve adını yarı finale yazdıran ilk takım oldu.

Yasin Öztekin, eski takımı Galatasaray’ın şampiyonluğunu kutladı Yasin Öztekin, eski takımı Galatasaray’ın şampiyonluğunu kutladı

Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Bursaspor’la mücadele etti. Yeşil-kırmızılılar, deplasmanda karşılaştığı rakibini 76-92’lik skorla mağlup etti ve seriyi 2-0’a getirerek adını yarı finale yazdırdı. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Pınar Karşıyaka’nın başantrenörü Ufuk Sarıca, “Önemli bir galibiyet aldık, 2-0 kazanarak yarı finale yükseldik. Artık rakibimizi bekleyeceğiz. Bütün ekibimi tebrik ediyorum” diye konuştu.