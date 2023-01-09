FIBA Şampiyonlar Ligi Pınar Karşıyaka-UCAM Murcia müsabakasının bilet fiyatları belli oldu.

FIBA Şampiyonlar Ligi Pınar Karşıyaka-UCAM Murcia müsabakasının bilet fiyatları belli oldu.

FIBA Şampiyonlar Ligi Play-In Turu ikinci maçında Pınar Karşıyaka, 11 Ocak Çarşamba günü UCAM Murcia’yı konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.

Müsabakanın biletleri bugün saat 19.30’dan itibaren tüm KSK Store’larda, VIP biletler sadece Mavi KSK Store’da, öğrenci biletleri ise maç günü 18.00’den itibaren sadece gişede satışta olacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:

VIP: 250-300 TL

Tam: 70 TL

Öğrenci:40 TL