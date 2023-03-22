Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 22. haftasında oynanacak Pınar Karşıyaka-Türk Telekom müsabakasının biletleri cuma günü satışa çıkacak.

Basketbol Süper Ligi’nin 22. haftasında Pınar Karşıyaka, 26 Mart Pazar günü Türk Telekom’u konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 15.30’da başlayacak. Müsabakanın biletleri 24 Mart Cuma günü saat 12.00’den itibaren tüm KSK Store’larda, VIP biletler sadece Mavibahçe KSK Store’da, öğrenci biletleri ise maç günü 13.30’dan itibaren gişede satışta olacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:

VIP: 400-2000 TL

Tam: 100 TL

Öğrenci: 50 TL