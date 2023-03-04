Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 19. haftasında Bursa temsilcisi Tofaş’a konuk oluyor. Yarın oynanacak karşılaşma saat 13.00’te başlayacak.

Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 19. haftasında Bursa temsilcisi Tofaş’a konuk oluyor. Yarın oynanacak karşılaşma saat 13.00’te başlayacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen deprem felaketi nedeniyle verilen aranın ardından Tofaş müsabakasıyla birlikte ilk sınavına çıkacak. Tofaş Spor Salonu’nda oynanacak zorlu mücadele saatler 13.00’ü gösterdiğinde start alacak. Karşılaşma öncesinde yeşil-kırmızılı ekip, 13 galibiyet 5 mağlubiyetle üçüncü sırada yer alırken, Tofaş ise 7 galibiyet 11 mağlubiyetle puan tablosunda 10. sırada bulunuyor. İki takımında farklı hedeflerinin bulunduğu ligde Kaf-Kaf zirveye yaklaşmanın planlarını yaparken, ev sahibi ekip ise kendini play-off hattına atabilmek için mutlak galibiyet istiyor.