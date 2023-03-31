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Ev sahibi ekip, Kaf-Kaf’ı mağlup ederek play-off yarışında sağlam adımlarla ilerlemek isterken, Pınar Karşıyaka ise hata yapmak istemiyor. Öte yandan ilk maçta yeşil-kırmızılılar sezonun ilk yarısındaki maçtan 92-76’lık skorla galip ayrılmıştı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 23. haftasında Pınar Karşıyaka deplasmanda Merkezefendi Belediyesi Basket ile karşılaşacak. Zorlu müsabaka Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu’nda saat 18.00’de başlayacak. Maç öncesinde yeşil-kırmızılı ekip, 16 galibiyet, 6 mağlubiyetle 3. sırada yer alırken, Merkezefendi Belediyesi Basket ise 10 galibiyet, 12 mağlubiyetle puan tablosunda 7. sırada bulunuyor.

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