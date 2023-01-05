Basketbol Süper Ligi 14. haftasında oynanacak Pınar Karşıyaka-Onvo Büyükçekmece Basketbol müsabakasının bilet fiyatları belli oldu.

Basketbol Süper Ligi 14. haftasında oynanacak Pınar Karşıyaka-Onvo Büyükçekmece Basketbol müsabakasının bilet fiyatları belli oldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 14. haftasında Pınar Karşıyaka, 8 Ocak Pazar günü Onvo Büyükçekmece Basketbol’u konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 13.00’de başlayacak.

Müsabakanın biletleri 6 Ocak Cuma günü saat 15.00’ten itibaren tüm KSK Store’larda, VIP biletler sadece Mavi KSK Store’da, öğrenci biletleri ise maç günü 11.00’den itibaren sadece gişede satışta olacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:

VIP: 250-300 TL

Tam: 70 TL

Öğrenci:40 TL