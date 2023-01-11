Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi Play-In Turu ikinci maçında bu akşam saat 20.00’de UCAM Murcia ile karşı karşıya gelecek. Yeşil-kırmızılı camia provakatif hareketlere karşı sosyal medya hesaplarından taraftarlarına uyarılarda bulundu.

Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi Play-In Turu ikinci maçında bu akşam saat 20.00’de UCAM Murcia ile karşı karşıya gelecek. Yeşil-kırmızılı camia provakatif hareketlere karşı sosyal medya hesaplarından taraftarlarına uyarılarda bulundu.

Basketbol Şampiyonlar Ligi’inde Türkiye’yi temsil eden Pınar Karşıyaka, bu akşam Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda İspanyol temsilcisi UCAM Murcia ile karşı karşıya gelecek. Play-In Turu’ndaki ilk maçı Kaf-Kaf deplasmanda 97-92 kaybetti ve seride 1-0 geriye düştü. Karşılaşmada yaşanan bazı olaylar ise müsabakaya damga vurmuştu. Hem Murcia taraftarlarının Karşıyaka yönündeki kötü tezahüratları hem de sahadaki bazı oyuncuların davranışları dikkat çekmişti. Pınar Karşıyaka da bu konuyla alakalı taraftarlarına uyarı niteliğinde bir açıklama yayımladı:

“Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam karşılaşacağımız UCAM Murcia’nın dünden beri takım olarak yaptığı provakatif hareketlerin maç esnasında da devam etmesi ihtimaline karşı, taraftarlarımızdan maç süresince sahadaki oyuncu ve görevlilerin provokasyonuna gelmemelerini, özellikle sözlü ve fiziksel her türlü kişisel temastan kaçınmalarını önemle rica ederiz. Arena ruhu ile takımımızı son topa kadar destekleyelim.”