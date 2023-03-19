Pınar Karşıyaka, 21. hafta mücadelesinde dün deplasmanda Gaziantep Basketbol’u mağlup ederek galibiyet serisini 5 maça çıkardı. Kaf-Kaf, bu sezonki 6 maçlık rekorunu kırmak istiyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 21. haftasında Pınar Karşıyaka, dün oynanan maçta Gaziantep Basketbol’a konuk oldu. 3. ve 4. periyotta üstünlüğünü hissettiren Kaf-Kaf, karşılaşmayı 84-77 kazanmayı başardı. Bu galibiyetle arka arkaya 5. maçını kazanan yeşil-kırmızılılar daha önce Galatasaray, Beşiktaş, Tofaş ve Fenerbahçe Beko’yu mağlup etmişti. İzmir temsilcisi, bu sezon en fazla üstü üste 6 maç kazanmıştı. Ufuk Sarıca ve öğrencileri kaybetmeden 2 maç daha kazanırsa bu sezon yeni bir rekor kıracak.

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Öte yandan Pınar Karşıyaka, gelecek hafta zirve mücadelesi veren Türk Telekom’u konuk edecek. İzmir temsilcisinin kazanması halinde zirve için önemli bir adım atmış olacak.