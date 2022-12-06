FIBA Şampiyonlar Ligi’nde Pınar Karşıyaka, yarın Telekom Baskets Bonn’u Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda konuk edecek. İzmir temsilcisi 2 mağlubiyetle B Grubu’nda 2. sırada yer alırken, Almanya temsilcisi ise 1 yenilgiyle 1. sırada yer alıyor. Almanya’daki ilk maçta yeşil-kırmızılı ekip, Telekom Baskets Bonn’a 83-71 yenilmişti. İki takımında doğrudan üst tura çıkabilmesi için mutlak kazanması gerekiyor. İzmir temsilcisi, kaybettiği taktirde liderlik şansını kaybedecek ve play-off mücadelesiyle üst tura çıkmaya çalışacak.

Gülnar Kurumlar Arası Voleybol Turnuvasında Akkuyu NGS 1. Oldu

Gülnar Kurumlar Arası Voleybol Turnuvasında Akkuyu NGS 1. Oldu

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