Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 20. haftasında oynanacak Pınar Karşıyaka-Fenerbahçe müsabakasının biletleri satışa çıkıyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 20. haftasında oynanacak Pınar Karşıyaka-Fenerbahçe müsabakasının biletleri satışa çıkıyor.

Basketbol Süper Ligi’nin 20. haftasında Pınar Karşıyaka, 13 Mart Pazartesi günü Fenerbahçe’yi konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 19.00’da başlayacak. Müsabakanın biletleri 10 Mart Cuma günü (yarın) saat 14.00’ten itibaren tüm KSK Store’larda, VIP biletler sadece Mavibahçe KSK Store’da, öğrenci biletleri ise 11 Mart Cumartesi günü 14.00’ten itibaren Mavibahçe KSK Store’da satışta olacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:

VIP: 400-2000 TL

Tam: 100 TL

Öğrenci:50 TL