Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde arka arkaya aldığı 5 galibiyet sonucu 5. sıraya yükseldi.
Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde arka arkaya aldığı 5 galibiyet sonucu 5. sıraya yükseldi.
Pınar Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi’nde son olarak evinde Frutti Ekstra Bursaspor’u mağlup ederek ligde arka arkaya 5. galibiyetini almış oldu. Kaf-Kaf, kasım ayında oynanan Y.Merkezefendi müsabakasıyla başlattığı galibiyet serisinde daha sonra Konyaspor Basketbol, A.Efes, Aliağa Petkimspor ve Darüşşafaka ile devam etti. Başarılı sonuçlar elden İzmir temsilcisi, ligde 5. sıraya kadar yükseldi.
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