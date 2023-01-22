Pınar Karşıyaka, dün oynanan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi müsabakasında Manisa Büyükşehir Belediye Spor’a mağlup olarak bu sezonki toplamda 5’inci mağlubiyetini alırken; deplasman maçlarındaki ise 4’üncü yenilgisini yaşamış oldu.

Pınar Karşıyaka, dün oynanan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi müsabakasında Manisa Büyükşehir Belediye Spor’a mağlup olarak bu sezonki toplamda 5’inci mağlubiyetini alırken; deplasman maçlarındaki ise 4’üncü yenilgisini yaşamış oldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, bu sezon iç sahada iyi bir grafik çizerken, dış sahada ise kötü bir performans sergiliyor. Yeşil-kırmızılılar, evinde oynadığı 6 maçta sadece 1 kez kaybederken; deplasmanda oynadığı maçlarda ise 5 maçta sadece 1 galibiyet aldı. Kaf-Kaf, Manisa Büyükşehir Belediye Spor karşılaşmasında maça ortak olsa da son periyotta maçı verdi. Maç sonunda Ufuk Sarıca’da bu durum ile alakalı açıklamalarda bulundu. Sarıca, "Bu kadar yakın skorlu geçen maçta bomboş bulduğumuz doğru atışları sayıya çevirebilseydik, sonuç çok farklı olabilirdi. Takımımı mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.