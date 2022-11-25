Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde sezona hızlı bir giriş yapan Pınar Karşıyaka, son haftalarda gelen kötü sonuçlardan sonra bir çıkış yolu arıyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde sezona hızlı bir giriş yapan Pınar Karşıyaka, son haftalarda gelen kötü sonuçlardan sonra bir çıkış yolu arıyor.

Pınar Karşıyaka, sezona hızlı bir giriş yaparak ilk 3 haftada 3 galibiyet almıştı. Ligin ilk haftasında Manisa Büyükşehir’i evinde mağlup eden yeşil-kırmızılılar, daha sonra Beşiktaş ve Galatasaray’a karşı arka arkaya oynadığı deplasman maçlarında da kazanan taraf olmuştu. İzmir ekibi, bu başarılı süreçten sonra adeta düşüş dönemine girdi. Pınar Karşıyaka; sahasında Tofaş’a, deplasmanda Fenerbahçe ve Türk Telekom’a mağlup olarak düşüşe geçti ve arka arkaya ligde 3 mağlubiyet almış oldu. Yeşil-kırmızılıların bu düşüşü Basketbol Şampiyonlar Ligi’ne de yansıdı. İzmir ekibi, Avrupa’da çıktığı son maçta da sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Ufuk Sarıca ve öğrencileri, yarın saat 18.00’de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynayacağı Merkezefendi Belediyesi Basket müsabakasıyla kötü gidişatı sonlandırıp, çıkışa geçmek istiyor.