Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde A.Efes ile Pınar Karşıyaka arasındaki play-off final serisi yarın başlayacak.

Pınar Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi’nde play-off final serisinin ilk maçında yarın A.Efes ile Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabaka saat 20.00’de başlayacak. Ligi Pınar Karşıyaka’nın üstünde bitirdiği için ilk iki maç Efes’in ev sahipliğinde olacak. Üçüncü maç ve gerekirse dördüncü karşılaşma ise İzmir’de oynanacak. Serinin 2-2 eşitliğe gelmesi halinde şampiyonluk İstanbul’da oynanacak beşinci karşılaşmada belli olacak.

İki takımın normal sezonda oynadığı iki maçı da Pınar Karşıyaka kazanmıştı.