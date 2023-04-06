Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 24. haftasında oynanacak Pınar Karşıyaka-A. Efes müsabakasının biletleri yarın satışa çıkacak.

Basketbol Süper Ligi’nin 24. haftasında Pınar Karşıyaka, 9 Nisan Pazar günü A. Efes’i konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 18.00’de başlayacak. Müsabakanın biletleri 7 Nisan Cuma günü saat 15.00’den itibaren tüm KSK Store’larda, VIP biletler sadece Mavibahçe KSK Store’da, öğrenci biletleri ise 8 Nisan Cumartesi günü saat 12.00’den itibaren Mavibahçe KSK Store’da satışta olacak

Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:

VIP: 400-2000 TL

Tam: 100 TL

Öğrenci: 50 TL