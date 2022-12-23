Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde yarın Frutti Extra Bursaspor’u konuk edecek. İzmir temsilcisi, yeşil-beyazlıları hatasız geçerek ligde arka arkaya 5. galibiyetini almak istiyor.

Pınar Karşıyaka’dan bilet kampanyası Pınar Karşıyaka’dan bilet kampanyası

Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde yarın Frutti Extra Bursaspor’u konuk edecek. İzmir temsilcisi, yeşil-beyazlıları hatasız geçerek ligde arka arkaya 5. galibiyetini almak istiyor.

Pınar Karşıyaka, yarın Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda Bursaspor ile mücadele edecek. Bu zorlu mücadele saat 18.00’de başlayacak. Kaf-Kaf, 7 galibiyet, 3 mağlubiyetle ligde 6. sırada yer alırken, Bursaspor ise 7 galibiyet, 3 mağlubiyet ile 4. sırada bulunuyor. Pınar Karşıyaka’nın 4 maçlık galibiyet serisini devam ettirmek için yoğun mesai harcadığı öğrenildi.

Yeşil-kırmızılılar, bu maçı da kazanarak hem üst üste 5. galibiyetini elde etmek isterken, hem de zirveye yaklaşmanın hesaplarını yapmak istiyor.