Bursa’da hava muhalefeti sebebiyle Ovaakça Doğalgaz Çevrim Santrali bahçesine düşen tek motorlu uçakta hayatını kaybeden pilot Hakan Köksal ve Burcu Sağlam’ın Bursa Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Bursa’da hava muhalefeti nedeniyle Doğalgaz Çevrim Santrali bahçesine düşen uçakta hayatını kaybeden pilot Hakan Köksal’ın ve yolcu Burcu Sağlam’ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

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