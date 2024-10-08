Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nde sporcu sağlığı ve sağlık turizmi faaliyetlerinin bölge geneline yaygınlaştırılması amacıyla hazırlanan Sporcu Sağlığı Araştırma, Uygulama ve Termal Rehabilitasyon Merkezi (SAUTER) açılışı gerçekleştirildi.

Kırşehir’de açılışı yapılan ve amatör sporcular kadar profesyonel sporcuların da faydalanabileceği alan iki farklı bölümden oluşuyor. Sporcular için önemli olduğu bilinen ölçüm ve egzersiz - rehabilitasyon olanı olmak üzere iki farklı alanda faydalanılacak olan Sporcu Sağlığı Araştırma, Uygulama ve Termal Rehabilitasyon Merkezi açılışında konuşan SAUTER Yürütücüsü Doç. Dr. Çağdaş Basat; sporculara, güçlü bir ekip ve geniş hizmet alanı ile birlikte sağlık hizmeti verdiklerini, SAUTER gibi merkezlerin ülkede çok fazla olmadığını belirtti. Jeotermal su ile sağlık hizmetinin verileceği SAUTER projesi Ahi Evran Üniversitesi’nin gelişimine katkı sunacağı kadar İç Anadolu Bölgesi’nin de sporcular açısından önemli bir merkez olması yönünde jeotermal kaynaklarla sakatlıklar ve iyileşme süreçlerinde katkı sunması bekleniyor. Merkez hakkında bilgi veren Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil; SAUTER’in 5 yıl önce pilot üniversite projeleri arasında yer alan projelerden biri olduğunu söyledi. Karahocagil açıklamasında; "Jeotermal su ile sağlık hizmeti verilecek. Pilot üniversite projeleri içerisinde 3 tarım ve 3 sağlık alanında olmak üzere 6 proje bulunuyor. Burada her branştan sporculara, sporla ilgilenen vatandaşlara ve spor danışmanlığı alan herkese hizmet verecek. Pilot üniversite projelerimiz ile ülkemize ve bölgemize katma değer katacağız" dedi.

Balkan Şampiyonası öncesinde Kırşehir’de kamp yapan Ampute Futbol Takımının hafta boyunca sağlık kontrolleri SAUTERDE yapılacak.