Adana’ya Türkiye’nin dört bir yanından gelen gençler gökyüzündeki gösteriler ile gurur dolu anlar yaşarken Kızılelma, Gökbey, Cezeri uçakları büyük ilgi gördü. Pilot olma denetimimi için stantlara akın eden gençler büyük gurur yaşadıklarını ifade etti.

Gökyüzünü hayranlıkla izleyen gençler KTO Karataş Üniversitesi Havacılık ve Eğitimi İktisadi İşletmesi standında simülasyon eğitimi ile pilot olma deneyimini yaşayabiliyor.

Gençlerin yoğun ilgisi olduğunu ve özellikle TEKNOFEST’in yeni kuşaklarda ufuk açtığını kaydeden Prof.Dr. Fevzi Rifat Ortaç, “TEKNOFEST’i yakından takip ediyoruz. Hem öğrencilerimizin ürünlerini sergileyebilmek açısından hem de üniversite öğrencilerimize ülkelerini tanıma fırsatı verdiği için önemsiyoruz. Bu etkinliği yapanlara da o anlamda teşekkür ediyoruz. Gerçi hem çocuklarımız ilkokul, ortaokul çağındaki çocuklarımız hem de üniversite çağındaki öğrencilerimiz ülkenin neleri başardığını görme fırsatını yakalayabiliyorlar. Festivalin bir taraftan etkinlik, şenlik bir taraftan da gençliğin ülkesiyle bağlantısını güçlendiren bir yapısı var. Gururla seyrediyorlar, ülkelerine güveniyorlar, devletlerine güveniyorlar. Nereden nereye geldiğimizi de kısa bir tarihçesinde burada gözlemlemiş oluyorlar" dedi.