Şanlıurfa’nın Haliliye İlçe Belediyesi sıfır atık marketlerin sayısını 6’ya çıkardı. Yeni marketin açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, toplum bilincini artırdıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın başlattığı "Sıfır Atık Projesi" ile pilot ilçe seçilen Haliliye’de sıfır atık marketlerin sayısı arttırıldı. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın girişimleriyle Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) kapsamında hayata geçirilen sıfır atık marketler ile geri dönüşüm atağı sürüyor. Atık yönetimini güçlendirmek ve çevre şartlarını iyileştirmek amacıyla ABD Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu (USPRM) tarafından finanse edilen ve UNDP Türkiye ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğinde yürütülen proje kapsamında Haliliye Belediyesi sıfır atık marketlerin sayısını 6’ya çıkardı. Karşıyaka Mahallesi’ndeki Göbeklitepe Parkı’ndaki yeni market açılış töreninde konuşan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, sıfır atık marketlerin sayısını 6’ya çıkardıklarını ve toplum bilicini artırdıklarını belirterek, “Haliliye ilçemizde sıfır atık marketlerimizin 6’ıncısının açılışını yapmış bulunmaktayız. Sıfır atıkla ilgili olarak toplumu bilinçlendirme, evde çocukları ve anneleri bilinçlendirme adına elimizden gelen her türlü gayreti ortaya koyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Sıfır atık belgesini, bakanlıkça alan tek ilçeyiz. Şu anda sıfır atık marketimizi UNDP heyetinden çok değerli Monica Merino ve onun heyetiyle birlikte denetliyoruz. Malumunuz, şu anda Emine Erdoğan Hanımefendi de sıfır atığı oldukça destekliyor. Hem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, hem de UNDP Türkiye heyeti ile birlikte biz de Şanlıurfa Haliliye ilçemizde sıfır atık bilincinin oluşturulması gayesiyle sıfır atık marketlerimizi faaliyete sunmuş bulunmaktayız. Burası puan sistemiyle çalışıyor. Vatandaşlarımız evlerinde biriktirmiş olduğu ayrıştırılabilir atıklarını buraya getirerek, kilo bazlı kartlara puan yükleyerekten ve daha sonra bu puanlar eşliğinde evlerine katma değer sağlamak adına buradan ücretsiz bir şekilde ihtiyaçlarını giderebiliyorlar. Buradaki temel hedef, evdeki ayrıştırmanın sağlanması, sıfır atığa katkı sağlanması, bilinçli nesillerin yetişmesi. Bu hususta bize destek olan Amerika Birleşik Devletlerine, UNDP Heyetine, Emine Erdoğan Hanımefendiye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Ve projeye destek sunan çok kıymetli Şanlıurfalı, Haliliyeli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

"Belediyemizi tebrik ediyorum"

“Haliliye Belediyesi’ne başarılı uygulamalarından ve etkileyici çalışmayı hayata geçirdiklerinden ötürü teşekkür ediyorum” diyen UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino ise, "Bugün burada olduğum için, yerinde bu uygulamayı gördüğüm için çok mutluyum. Bu çalışmamız, sıfır atığın sağlanması, bu bilincin toplumda oluşturulması açısından çok değerli. Bu başarılı girişimden ötürü Başkanımız nezdinde Haliliye Belediyemiz ve ilçemizi tekrar tebrik ediyorum” diye konuştu.

Açılış programına; UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino, Türkiye Portfolio Müdürü Cem Bayrak, Türkiye Saha Yöneticisi Sedat Has, Şanlıurfa Bölge Koordinatörü Mehmet Murat Candemir, Türkiye Proje Asistanı İdil Özgün, ABD Nüfus, Mülteci ve Göç İdaresi Kıdemli Mülteci Koordinatörü Isabelle Chan, ABD Nüfus, Mülteci ve Göç İdaresi Kıdemli İnsani Yardım Uzmanı Elif Özkaya Aydın, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Kaya, birim müdürleri ve belediye personeli katıldı.

Yıllık 450 ton geri dönüştürülebilir atık toplanıyor

Haliliye Belediyesi Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü bünyesinde kurulan marketler ve ilçenin belirli noktalarına yerleştirilen atık kutularıyla yıllık 450 ton geri dönüştürülebilir atık toplanıyor. Belediye Devteşti Mahallesi’ndeki Şehit İbrahim Halil Yıldırım Parkı, Şair Nabi Mahallesi’ndeki Buluntu Hoca Parkı ve Ahmet Yesevi Mahallesi’neki sıfır atık marketlerin yoğun ilgi görmesi üzerine Karşıyaka Mahallesi’ndeki Göbeklitepe Parkı’ndaki yeni marketle birlikte bünyesine 3 sabit ve 1 mobil olmak üzere 4 sıfır atık market ve 3 triportör aracı kazandırdı.