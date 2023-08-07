Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın talimatı ile pilot olarak Eskişehir Şehir Hastanesi’nde hizmete başlayan Sağlıklı Yaş Alma Merkezi (YAŞAM), açıldığından bu yana yaklaşık olarak 507 hastaya hizmet ulaştırdı.

Eskişehir Şehir Hastanesi’nde bulunan ve 80 yaş üstü kişilere hizmet sunan Sağlıklı Yaş Alma Merkezi (YAŞAM) çalışmaları hızla devam ediyor. Eskişehir Şehir Hastanesi Sağlıklı Yaş Alma Merkezi’nin gerçekleştirdiği çalışmaları, Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Av. Erol Gökdöl, Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Uzm. Dr. Pınar Koçatakan ve Birim Sorumlusu Uzm. Dr. Nurgül Balcı tarafından yerinde ziyaret edildi. Ziyaret esnasında İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Vekili Dr. Turhan Sulhan, Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Yaşar Bildirici ve hastane yönetimi eşlik etti.

80 yaş ve üstü bireylere özel sağlık hizmeti veriyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın talimatı ile pilot olarak Eskişehir Şehir Hastanesi’nde hizmete başlayan Sağlıklı Yaş Alma Merkezi (YAŞAM), açıldığından bu yana yaklaşık olarak 507 hastaya hizmet ulaştırdı. YAŞAM ekibinde gerontolog, hemşire, sosyal çalışmacı, diyetisyen, psikolog, fizyoterapist, ergoterapist, tıbbi sekreter ve yardımcı personelleri yer almaktadır. Ekip, telefonla 80 yaş ve üstü bireyler için kendisine veya ailesine ulaşarak, randevu oluşturuyor. Randevu günü hasta yerinde ziyaret ediliyor ve sonraki takipleri planlanıyor. YAŞAM polikliniğinde Geriatri (Yaşlı sağlığı ve hastalıkları) uzmanı Dr. Yelda Öztürk öncülüğünde hastalarımızın kronik hastalıklarının takibi yapılırken, ilaç raporları düzenleniyor. Ayrıca uygunluk durumuna göre alt bezi raporu, havalı yatak gibi malzeme raporları; oral veya tüple beslenme ürünleri ve setlerinin raporları düzenleniyor. YAŞAM merkezinde beslenme yetersizliği, unutkanlık, depresyon, kemik erimesi, düşme ve kırıklar, aşılar ve kanser taramaları gibi koruyucu sağlık hizmetleri, aktif ve sağlıklı yaşlanma gibi konularda değerlendirme ve hizmetler sunuluyor. Ayrıca bireylerin ihtiyaç duydukları hizmetleri sunan diğer branşlar için sağlık tesisindeki randevuları ayarlanıyor.