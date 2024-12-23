Muğla’da helikopter kazasında hayatını kaybeden emekli Albay Pilot Bayram Çiçek, memleketi Mersin’in Mut ilçesinde son yolculuğuna uğurlanıyor.

Dün sabah saatlerinde yoğun sis nedeniyle havalanan ambulans helikopter, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne çarparak düştü. Kazada Pilot Tamer Gönül, Pilot Bayram Çiçek, Dr. Cengiz Coşkun ve ATT Selçuk Saykal hayatını kaybetti. Muğla’da düzenlenen törenin ardından cenazeler memleketlerine uğurlandı. Görev şehidi emekli Albay Pilot Bayram Çiçek’in naaşı da ambulansla memleketi Mersin’in Mut ilçesine getirildi. Çiçek için Laal Paşa Camii’nde cenaze merasimi düzenlendi. Pilot Çiçek’in eşi Gülay ve oğlu Gökberk uzun süre gözyaşı döktü, yakınları tabuta sarılarak ağladı.

Namazın ardından Çiçek’in cenazesinin Hacınuhlu Mahallesi Şehit Ahmet İnce Mezarlığına götürülerek toprağa verileceği belirtildi.