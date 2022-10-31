Piknik yapan vatandaşlar akşam saatlerinde aynı tilkinin tekrar geldiğini gördü. Tilkinin yanlarına gelmesi için uzun süre çaba gösteren vatandaşlar, kendilerine yakın bölgeye köfte bıraktı. İnsanlardan çekinmeyen tilki, yere bırakılan köfteyi alarak ormanlık alana geri döndü.

Aynı yere ikinci kez geldi

Bolu merkeze bağlı Yenisefa köyünde bulunan ormanlık alanda piknik yapan vatandaşlar, bulundukları alana tilkinin yaklaştığını gördü. Vatandaşlar, mangalda yaptıkları köfteyi tilkiye vermek için yere bıraktı. Köfteyi bırakılan yerden alan tilki piknik alanından uzaklaştı.

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