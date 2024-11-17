Kastamonu’nun Cide ilçesinde pikap ve hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada sürücüler yara almadan kurtuldu.

Kaza, Cide ilçesi sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 37 RC 303 plakalı hafif ticari araç ile B.Y. yönetimindeki 37 FC 373 plakalı pikap kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, sürücüler yara almadan kurtuldu. Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından, kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile kaldırıldı.