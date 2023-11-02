Isparta’nın Yalvaç ilçesinde bulunan pide salonunun baca kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Yangın, Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Çarşı Mahallesi’nde bulunan Mustafa G.’ye ait pide salonunun baca kısmında çıktı. Edinilen bilgiye göre, bacadaki kurumların tutuşması sonucu yangın meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından çıkan baca yangını kısa sürede söndürüldü.