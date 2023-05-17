Tayland’ın ünlü tatil merkezi Phuket’te turistleri taşıyan sürat teknesinin deniz fenerine çarpması sonucu 2’si ağır 30 kişi yaralandı.

Phuket Eyalet Yönetimi’nden kazayla ilgili yapılan açıklamada, saat 17.28’de Phi Phi adalarından Phuket’e yolcu taşımakta olan bir sürat teknesinin Chalong limanına 700 metre kala deniz fenerine çarpması sonucu 2’si ağır 30 kişinin yaralandığı belirtildi. Kaza anında bir kaptan ve iki mürettebat ile çoğunluğunu Rusların oluşturduğu toplam 36 turistin bulunduğu sürat teknesinin olay sırasında limana yanaşmak üzere yavaşlamış olması büyük bir facianın önüne geçti. Sürat teknesi kaza sonrası çarptığı beton fenere takılı kalırken, çevredeki tekneler aracılığıyla kıyıya taşınan yaralılar limanda bekleyen ambulanslar aracılığıyla adadaki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.