PharmUp Girişimcilik Programı kapsamında girişimciler, 6’ncı dönem Demo Day’in tamamlanmasının ardından Paris’te düzenlenen Uluslararası Startup ve Teknoloji Fuarı VivaTech’i deneyimleme fırsatı buldular.

2019 yılından bu yana devam eden PharmUp Girişimcilik Programı kapsamında girişimciler, 6’ncı dönem Demo Day’in tamamlanmasının ardından 11-14 Haziran tarihleri arasında Paris’te düzenlenen Uluslararası Startup ve Teknoloji Fuarı VivaTech’i deneyimleme fırsatı buldular. Hızlandırma ve eğitim destekleri sunan program ile her yıl girişimci mezunlar Vivatech’e katılma olanağı da yakalıyorlar. Fuar dünyanın dört bir yanından ve her sektörden girişimleri, dünya çapındaki inovasyon profesyonelleri, yatırımcıları ve kurumları bir araya getiriyor.

Bütüncül sağlık hizmetlerini dijital olarak sunan Hidoctor, AI destekli ebeveynlik platformu ile kişiselleştirilmiş rehberlik sağlayan Cubtale, küçük ölçekli sağlık işletmeleri için hasta edinimi ve klinik yönetimini dijitalleştiren Medibulut ve nörodejeneratif hastalıklarda ve bilişsel bozuklarda erken tanı ve kişiselleştirilmiş beyin sağlığı önerileri sunan Beynex, bu yıl program kapsamında, Vivatech Fuarı’na katılan girişimler oldu.

Yeni mezunların yanı sıra Care4Rare mezunları da Vivatech’te

Yapılan açıklamaya göre, Vivatech’e yine bu sene yeni mezunların yanı sıra Sanofi’nin PharmUp projesinin tematik programlarından biri olarak ilk kez 2023 yılında başlatılan Care4Rare programının mezunları da davet edildi. Nadir hastalıklarla mücadele edenlerin en çok kullandığı medikal cihazlardan biri olan TAK kateterlerin, ev ortamında kullanıcı tarafından en az 10 kez sterilize edilip tekrar kullanımını sağlayacak bir kişisel sterilizasyon sunan Inorare, dünyada ilk kez, hastane dışında yapay zekâ destekli mobil ultrason teknolojisi ile erken aşama yüksek riskli kanser vakalarının tespitini mümkün kılan teknolojisiyle Pons ile doktorların yüklediği anonim hasta profillerini inceleyen, bugüne kadar yayınlanmış vaka çalışmalarıyla eşleşme sunan, doktorun teşhis ve tedavisini bilimsel kanıtlarla desteklemesini sağlayan, yapay zeka tabanlı karar destek mekanizması RareSum Vivatech’e katılan Care4Rare mezunları arasında yer aldı.

Sanofi, Care4Rare programı ile Sağlık Bakanlığı Nadir Hastalıklar Sağlık Strateji Belgesi ve Eylem Planı’na uygun birçok dijital çözüm ve paydaşlarla iş birliği fırsatları oluşturmayı, lizozomal depo hastalıkları başta olmak üzere nadir hastalıklar alanındaki hastaların tanı, tedavi ve günlük yaşam süreçlerindeki öncelikli sorunlarına girişimci gözü ile çözümler bulmayı hedefliyor.

PharmUp’ta 2019’dan beri 27 girişimciye destek verildi

PharmUp Girişimcilik Programına 2019’dan bu yana 300 girişim başvuru yaptı. Tedavi çözümlerinde çığır açan girişimlerin 27’si programdan mezun oldu, bu mezunlardan yüzde 87’si ise ürünlerini ticarileştirdi veya pazara sundu.