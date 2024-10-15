Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Uşakspor’a Adıyaman maçı nedeniyle verilen cezayı açıkladı.

Nesine 3. Lig 2. Grup’da mücadele veren Uşakspor 5 Ekim 2024 tarihinde deplasmanda Adıyaman Futbol Kulubü ile oynamış olduğu maçta takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK’ya sevk edilmişti. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun Uşakspor ile ilgili kararı ise para cezası oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulun yapmış olduğu açıklamada “Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş.’nin, 05.10.2024 tarihinde oynanan Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş.-Uşak Spor A.Ş. Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 5 bin 400 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.” ifadelerine yer verildi.