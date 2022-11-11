Nevşehir Belediyespor’la oynanan TFF 3. Lig 1. Grup 10. hafta maçında çıkan saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen ES Elazığspor’a toplamda 9 bin 900 lira para cezası verildi.

Nevşehir Belediyespor’la oynanan TFF 3. Lig 1. Grup 10. hafta maçında çıkan saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen ES Elazığspor’a toplamda 9 bin 900 lira para cezası verildi.

TFF 3. Lig 1. Grubun 10. haftasında oynanan ve 2-2’lik eşitlikle sona eren Nevşehir Belediyespor maçındaki olaylardan ötürü PFDK’ya sevk edilen ES Elazığspor’un cezası belli oldu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 10 Kasım 2022 tarih ve 22 sayılı toplantısında aldığı karara göre Entegre Solar Elazığspor, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4 bin lira, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 3 bin 500 lira, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 bin 400 lira para cezasına çarptırıldı.

23 Elazığ FK’nın ise deplasmanda YS Kahramanmaraşspor’la oynadığı maçta direkt kırmızı kart gören forveti Özcan Şahan ise 2 müsabakadan men ve 2 bin lira para cezasına çarptırıldı.