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Aynı müsabakada 24Erzincanspor Kulübü görevlisi Fuat Erkan Alptekin’in, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.’’ denildi.

Kararlar arasında, “24Erzincanspor Kulübü Başkanı Gökhan Keleş’in, 25.03. 2023 tarihinde oynanan 24Erzincanspor- Şanlıurfaspor TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 30.03.2023 tarih ve 50 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar açıklandı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Şanlıurfaspor maçında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24Erzincanspor Kulüp Başkanı Gökhan Keleş’e ihtar cezası verdi.

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